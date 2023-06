Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag auf rotem Terrain

Die Beyond Meat-Aktie musste um 09:11 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 9,49 EUR. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 9,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 1.346 Stück.

Bei einem Wert von 43,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 353,94 Prozent. Bei einem Wert von 9,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Mit Abgaben von 4,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 10.05.2023. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 92,24 USD, gegenüber 109,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,73 Prozent präsentiert.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,229 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

