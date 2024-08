Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 5,95 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 5,95 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,92 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.673 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,38 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 175,29 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 6,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 08.05.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,24 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,242 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

