Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend in Rot

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 2,34 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 20:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 2,34 USD abwärts. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,33 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 133.286 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 7,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 225,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.08.2025. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74,96 Mio. USD – eine Minderung von 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,19 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie.

