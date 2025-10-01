Beyond Meat Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Beyond Meat ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 16,7 Prozent auf 2,21 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 16,7 Prozent auf 2,21 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 2,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 600.922 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 6,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 209,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 42,18 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?