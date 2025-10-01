DAX24.116 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,19 +2,1%Nas22.636 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Notierung im Blick

Beyond Meat Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Beyond Meat ein

01.10.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Beyond Meat ein

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 16,7 Prozent auf 2,21 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 16,7 Prozent auf 2,21 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 2,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 600.922 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 6,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 209,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 42,18 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

