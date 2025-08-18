Beyond Meat Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus Beyond Meat

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 1,73 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,2 Prozent auf 1,73 USD ab. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,67 USD nach. Bei 1,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.366.808 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,13 USD. Gewinne von 313,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,28 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 26,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?