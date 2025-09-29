DAX23.883 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.122 -0,4%Nas22.527 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,03 -0,9%Gold3.839 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Beyond Meat im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Plus

30.09.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 1,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,52 EUR 0,00 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 1,89 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 1,93 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 400.758 Beyond Meat-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,13 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 277,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2025 Kursverluste bis auf 1,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,54 Prozent.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen