Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Plus

Beyond Meat im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 1,89 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 1,89 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 1,93 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 400.758 Beyond Meat-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,13 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 277,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2025 Kursverluste bis auf 1,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,54 Prozent.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?