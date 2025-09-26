Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Abend tief südwärts
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 33,5 Prozent auf 1,90 USD.
Um 20:08 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 33,5 Prozent auf 1,90 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 1,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.925.261 Beyond Meat-Aktien.
Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 7,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 75,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,28 USD fiel das Papier am 29.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 48,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,56 Prozent verringert.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.
2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,919 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
