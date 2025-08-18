Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Freitagabend ins Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 2,87 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 2,87 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,89 USD zu. Mit einem Wert von 2,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 111.912 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,59 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 164,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Mit einem Kursverlust von 22,34 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,919 USD je Aktie ausweisen dürften.

