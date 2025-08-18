Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 2,78 USD.
Die Beyond Meat-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 2,78 USD abwärts. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,74 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,86 USD. Bisher wurden via NASDAQ 120.153 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,59 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 63,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD ab. Mit Abgaben von 19,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,919 USD einfahren.
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
