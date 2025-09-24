DAX23.559 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.016 -0,2%Nas22.358 -0,6%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,60 -0,7%Gold3.730 -0,2%
So entwickelt sich Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

25.09.25 16:11 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,5 Prozent auf 2,77 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,35 EUR -0,07 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 2,77 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,86 USD. Bisher wurden heute 47.186 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 174,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 19,68 Prozent wieder erreichen.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,19 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,919 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

