Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

24.09.25 16:09 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 2,86 USD.

Beyond Meat
2,48 EUR 0,10 EUR 4,38%
Die Beyond Meat-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 2,86 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 2,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 59.975 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,38 Prozent. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,919 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

