Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 2,93 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 2,93 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,85 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 191.281 Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,49 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,919 USD je Beyond Meat-Aktie.

