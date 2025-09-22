Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 2,88 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:06 Uhr 1,2 Prozent auf 2,88 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,84 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 202.426 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,59 USD) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 164,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,919 USD je Beyond Meat-Aktie.

