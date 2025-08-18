DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
So bewegt sich Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag im Aufwind

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 2,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,47 EUR 0,11 EUR 4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 2,93 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,94 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,84 USD. Zuletzt wechselten 96.417 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 159,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Abschläge von 24,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 74,96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,19 Mio. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,919 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

