Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 2,93 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 2,93 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,94 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,84 USD. Zuletzt wechselten 96.417 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 159,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Abschläge von 24,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 74,96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,19 Mio. USD umgesetzt worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,919 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.
Nachrichten zu Beyond Meat
Analysen zu Beyond Meat
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2020
|Beyond Meat buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|28.01.2020
|Beyond Meat Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2019
|Beyond Meat Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2019
|Beyond Meat market-perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.2020
|Beyond Meat Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Beyond Meat Sell
|UBS AG
