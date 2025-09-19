Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 2,78 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 2,78 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 2,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 59.917 Beyond Meat-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 7,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 173,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 19,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,919 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

