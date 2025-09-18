Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 20:08 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 2,80 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,92 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 244.864 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 7,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 171,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,919 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?