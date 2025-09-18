Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend in Grün
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 2,80 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,92 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 244.864 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 7,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 171,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.
Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,919 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Beyond Meat
Analysen zu Beyond Meat
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2020
|Beyond Meat buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|28.01.2020
|Beyond Meat Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2019
|Beyond Meat Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2019
|Beyond Meat market-perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.2020
|Beyond Meat Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Beyond Meat Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen