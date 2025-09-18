Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 2,86 USD zu.

Um 15:51 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 2,86 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,92 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 184.157 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 165,38 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,23 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2025 erreicht. Abschläge von 22,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,919 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

