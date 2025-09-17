Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 2,79 USD nach oben.

Das Papier von Beyond Meat legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 2,79 USD. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.878 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Gewinne von 172,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2025 auf bis zu 2,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,25 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 74,96 Mio. USD, gegenüber 93,19 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,56 Prozent präsentiert.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,919 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

