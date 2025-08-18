Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag gesucht
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 2,84 USD.
Das Papier von Beyond Meat legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 2,84 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,84 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 41.770 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,59 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 167,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Mit Abgaben von 21,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 06.08.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,19 Mio. USD gelegen.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,919 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
