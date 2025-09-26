Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 44,2 Prozent auf 1,59 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 44,2 Prozent auf 1,59 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 1,28 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.322.046 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,59 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 377,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD im Vergleich zu 93,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,919 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

