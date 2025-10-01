DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.763 +0,5%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Beyond Meat im Blick

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schießt am Abend hoch

01.10.25 20:24 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schießt am Abend hoch

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 22,5 Prozent auf 2,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,89 EUR 0,31 EUR 19,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 22,5 Prozent auf 2,32 USD nach oben. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,43 USD. Bei 1,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.645.310 Beyond Meat-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,83 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 194,82 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen