Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 3,14 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,14 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,12 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.702 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2024 markierte das Papier bei 9,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 194,27 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,23 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 29,14 Prozent Luft nach unten.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 75,60 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,712 USD ausweisen wird.

