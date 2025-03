Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 3,18 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 3,18 USD ab. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,18 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,24 USD. Bisher wurden heute 47.524 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 223,90 Prozent Luft nach oben. Am 04.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 76,66 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 73,68 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,519 USD je Beyond Meat-Aktie.

