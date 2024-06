Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,78 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 7,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,78 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.112 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,24 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 147,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Abschläge von 28,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 75,60 Mio. USD, gegenüber 92,24 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,04 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,308 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

