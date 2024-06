Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 7,85 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 7,85 USD zu. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,93 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.210 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD an. Gewinne von 145,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD ab. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 40,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,04 Prozent auf 75,60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,24 Mio. USD gelegen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,245 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

