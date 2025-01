Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 3,67 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 3,67 USD nach. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,62 USD ab. Bei 3,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 88.074 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,09 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 229,43 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,30 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 11,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.11.2024 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 81,01 Mio. USD gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

