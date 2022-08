Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zündet am Montagmittag Kursrakete

Um 12:22 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 37,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 37,97 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.812 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 67,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 110,94 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.08.2022 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,31 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 147,04 USD – das entspricht einem Abschlag von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149,43 USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 31.10.2022 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2022 einen Verlust in Höhe von -5,233 USD je Aktie ausweisen dürften.

