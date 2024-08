Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat bricht am Nachmittag nach oben aus

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 18,7 Prozent auf 6,22 USD.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 18,7 Prozent auf 6,22 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,38 USD aus. Bei 5,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 388.476 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,40 USD) erklomm das Papier am 11.08.2023. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 115,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 21,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,77 Prozent zurück. Hier wurden 93,19 Mio. USD gegenüber 102,15 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,237 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

