Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Kursplus

09.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 2,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,16 EUR 0,05 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:03 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 2,54 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,54 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 83.866 Beyond Meat-Aktien.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 198,82 Prozent wieder erreichen. Bei 2,23 USD fiel das Papier am 09.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 12,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

