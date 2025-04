Beyond Meat Aktie News: Anleger setzen Beyond Meat am Donnerstagnachmittag unter Druck

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 2,73 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,5 Prozent auf 2,73 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,73 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,81 USD. Bisher wurden heute 53.023 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 277,29 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 26.02.2025. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,66 Mio. USD im Vergleich zu 73,68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie.

