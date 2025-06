Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,40 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 3,40 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,38 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ 89.980 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 171,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 07.05.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 68,73 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

