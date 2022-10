Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag nach

Die Beyond Meat-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 14,21 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 14,21 EUR. Mit einem Wert von 14,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 503 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2021 bei 94,69 EUR. Mit einem Zuwachs von 84,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2022 auf bis zu 14,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 04.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 147,04 USD in den Büchern – ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 149,43 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 31.10.2022 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2022 einen Verlust in Höhe von -5,224 USD je Aktie ausweisen dürften.

