Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Beyond Meat

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 6,39 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 6,39 USD. Bei 6,38 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.660 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 12,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,13 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 19,72 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Das EPS lag bei -0,53 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,19 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,15 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Beyond Meat am 06.11.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,202 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

