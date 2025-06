Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,40 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:44 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 3,40 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,40 USD. Bei 3,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 32.269 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 172,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 07.05.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,84 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,739 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

