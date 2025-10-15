Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Nachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 0,790 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,790 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 0,810 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,800 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.750.666 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 6,760 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 755,696 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (0,750 USD). Mit Abgaben von 5,063 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 74,96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,19 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD einfahren.

