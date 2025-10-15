Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 0,797 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 20:08 Uhr 2,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 0,818 USD. Bei 0,800 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 6.480.406 Stück.

Bei 6,760 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 88,206 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,750 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 5,933 Prozent Luft nach unten.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

