AKTIE IM FOKUS: Nestle mit Kurssprung - Befreiungsschlag nach starken Zahlen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle (Nestlé) haben am Donnerstag massiv zugelegt. Der sonst nicht für allzu starke Kursbewegungen bekannte Wert sprang um 7,7 Prozent auf 82,00 Franken. Damit beendete die Aktie die Bodenbildung der vergangenen Monate mit einem Ausbruch nach oben. Noch liegt sie allerdings deutlich unter den Jahreshochs aus dem März bei knapp 92 Franken.

Nach Ansicht der Analysten von JPMorgan bewegen sich die Zahlen zum dritten Quartal deutlich über den Erwartungen. Ausschlaggebend sei dabei das Mengenwachstum (RIG) gewesen. Die Regionen Asien und Europa sowie die Sektoren Kaffee und Süßwaren hätten sich auffallend stark entwickelt.

Befürchtungen einiger Marktteilnehmer, dass sich im Jahresvergleich eine weitere Abschwächung einstellen werde, haben sich damit nicht bewahrheitet, hieß es von Jefferies. Die geplanten Kosteneinsparungen, hauptsächlich durch den Abbau von 16.000 Stellen, seien ebenfalls gut angekommen./mf/zb

