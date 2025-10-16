AKTIE IM FOKUS: Nestle mit Kurssprung - Befreiungsschlag nach starken Zahlen
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle (Nestlé) haben am Donnerstag massiv zugelegt. Der sonst nicht für allzu starke Kursbewegungen bekannte Wert sprang um 7,7 Prozent auf 82,00 Franken. Damit beendete die Aktie die Bodenbildung der vergangenen Monate mit einem Ausbruch nach oben. Noch liegt sie allerdings deutlich unter den Jahreshochs aus dem März bei knapp 92 Franken.
Nach Ansicht der Analysten von JPMorgan bewegen sich die Zahlen zum dritten Quartal deutlich über den Erwartungen. Ausschlaggebend sei dabei das Mengenwachstum (RIG) gewesen. Die Regionen Asien und Europa sowie die Sektoren Kaffee und Süßwaren hätten sich auffallend stark entwickelt.
Befürchtungen einiger Marktteilnehmer, dass sich im Jahresvergleich eine weitere Abschwächung einstellen werde, haben sich damit nicht bewahrheitet, hieß es von Jefferies. Die geplanten Kosteneinsparungen, hauptsächlich durch den Abbau von 16.000 Stellen, seien ebenfalls gut angekommen./mf/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen