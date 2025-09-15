Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 2,75 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 2,75 USD abwärts. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107.406 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 176,50 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2025 auf bis zu 2,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74,96 Mio. USD – eine Minderung von 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,19 Mio. USD eingefahren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,919 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

