Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,54 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,54 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 3,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,60 USD. Bisher wurden heute 192.889 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Mit einem Zuwachs von 191,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 19,09 Prozent sinken.

Am 26.02.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,66 Mio. USD im Vergleich zu 73,68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,519 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

