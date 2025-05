Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 2,91 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 2,91 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 2,84 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.426 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 218,07 Prozent. Am 09.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 30,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.05.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 68,73 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,677 USD je Beyond Meat-Aktie.

