Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Beyond Meat im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 6,37 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 6,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,43 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.097 Beyond Meat-Aktien.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 89,80 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,13 USD ab. Abschläge von 19,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei -0,53 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 93,19 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 102,15 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 06.11.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,213 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie klettert zweistellig: Beyond schreibt weiter tiefrote Zahlen und macht weniger Umsatz

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen