Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 2,68 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 2,68 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,66 USD. Mit einem Wert von 2,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 33.239 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 284,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,51 USD fiel das Papier am 17.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,34 Prozent.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,66 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 73,68 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

