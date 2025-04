Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 2,70 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 2,70 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 2,75 USD. Bei 2,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.005 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,30 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 281,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 7,04 Prozent sinken.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 76,66 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,68 Mio. USD umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie.

