Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Mittwochnachmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 4,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 4,45 USD zu. Bei 4,82 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.082.015 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,24 USD) erklomm das Papier am 10.08.2024. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 51,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,23 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 50,00 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.05.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,84 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 12.08.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

