Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,52 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 3,52 USD. Bei 3,48 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 227.205 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 192,61 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,86 USD am 05.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,75 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 26.02.2025. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 76,66 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73,68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,507 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse