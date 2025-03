Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Kurs der Beyond Meat

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,27 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,27 USD zu. Bei 3,30 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 40.862 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 214,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 2,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 26.02.2025 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 76,66 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,68 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,501 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

