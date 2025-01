Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 4,14 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 4,14 USD zu. Bei 4,17 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.731 Beyond Meat-Aktien.

Bei 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 65,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.12.2024 bei 3,30 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 20,29 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 81,01 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,31 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,57 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

