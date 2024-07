Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Beyond Meat-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 6,02 USD.

Bei der Beyond Meat-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 6,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 6,15 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 51.559 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. 186,38 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit einem Kursverlust von 7,31 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,04 Prozent auf 75,60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 92,24 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 07.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,242 USD je Aktie aus.

