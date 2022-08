Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 25,00 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,28 EUR aus. Bei 25,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 743 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 103,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,92 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 38,89 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 04.08.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,31 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 147,04 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,43 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -5,234 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

