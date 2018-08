Nach Supermärkten und Co.: Amazon plant offenbar den Kauf einer Kinokette

Amazon 1.641,48 EUR -1,55% Charts

Nicht mehr pure Internetdienstleistungen: Das scheint das Ziel des Onlinehändlers Amazon zu sein. CEO Jeff Bezos kauft immer wieder neue Unternehmen auf und dringt in neue Geschäftsbereiche vor. In der Vergangenheit hatte Bezos bereits sein Unternehmen um Buchläden, Supermärkte, eine Tageszeitung, sowie einen Musikdienst und ein Filmstudio erweitert. Diesmal scheint er Interesse an einer Kinokette zu haben und könnte mit einer Übernahme den Schritt in die stationäre Filmindustrie wagen.

Größte Kinokette Amerikas

Laut einem Bericht von Bloomberg sei der E-Commerce-Riese bereits im Gespräch für eine mögliche Übernahme einer Kinokette. Genau genommen ist das Übernahme-Objekt die amerikanische Kino-Kette Landmark Theatres, die aktuell noch im Besitz der Beteiligungsgesellschaft der Milliardäre Mark Cuban und Todd Wagner ist. Die 1974 gegründete Kette, die sich auf Indie- und ausländische Filme spezialisiert hat, beherbergt über 50 Häuser. Standorte sind unter anderem New York, Philadelphia, Chicago, Los Angeles und San Francisco.

Auch andere Bewerber seien dem Bericht zufolge am Bietergefecht um die größte Theaterkette Amerikas beteiligt. Es liegen aktuell jedoch keine Informationen darüber vor, warum die momentanen Besitzer von Landmark Theatres verkaufen wollen. Auch für einen möglichen Deal gibt es noch keine Bestätigung. Ebenso wenig ist die Kaufmotivation Amazons bekannt, jedoch lässt sich aus Bezos bisherigen Käufen schließen, dass er das Amazon-Nutzererlebnis offenbar auch in die analoge Welt bringen möchte. Zudem könnten Kinos eine sinnvolle Ergänzung zum Streamingdienst darstellen. Wie Netflix investiert auch Amazon viel Geld in eigene Film- und Serienproduktionen.

Jedoch müsste sich zunächst die rechtliche Lage in Amerika klären, bevor eine Übernahme vonstattengehen kann.

Die "Paramount-Regel"

In den USA gibt es ein langjähriges Gesetz, demzufolge es Unternehmen mit eigenen Studios untersagt ist, zugleich auch Kinos zu besitzen. Somit könnte Amazons Interesse an der Übernahme der Kinokette auch darauf hindeuten, dass die amerikanische Regierung diese Regel abschaffen will. Falls dem so ist, könnte eine Übernahme der Kinokette durch Amazon durchaus möglich sein.

